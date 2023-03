“Come ha fatto a vincere il televoto”. GF Vip 7, si scopre dopo il trionfo di Micol Incorvaia (Di venerdì 17 marzo 2023) Micol Incorvaia, Come ha fatto a vincere il televoto. Al GF Vip 7 tanta attesa in vista del grande finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma l’ultimo televoto che ha fatto volare Micol dritta tra i finalisti, anche non poche polemiche e delusioni, esplicitamente espresse da Antonella Fiordelisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” ha commentato a tal proposito la gieffina. Micol Incorvaia in finale al GF Vip 7, ecco Come ha fatto a ‘vincere’ il televoto. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)hail. Al GF Vip 7 tanta attesa in vista del grande finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma l’ultimoche havolaredritta tra i finalisti, anche non poche polemiche e delusioni, esplicitamente espresse da Antonella Fiordelisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle.non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” ha commentato a tal proposito la gieffina.in finale al GF Vip 7, eccohaa ‘’ il. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - nelloscavo : Se c'è gente che ha fatto della #nonviolenza, a costo della propria vita, un metodo di presenza nel mondo (#Ucraina… - raffaellapaita : Anche sul #JobsAct, Conte dà i numeri. E come al solito li dà sbagliati. La riforma del governo Renzi ha aumentato… - Violet22Rei : @matteodiamante Non è così. Se il gf le volesse in finale basterebbe anche solo metterne una..così come hanno fatto… - berthayoko : @kravotz La banter era mi aveva fatto dimenticare come fosse. Non ho più l'età per sta merda. -

Il tema. Paruolo: Maternità surrogata, dal mio Pd vorrei chiarezza Paruolo, perch pretende che il Pd si esprima con chiarezza su questo tema Non l'ha mai fatto nemmeno in passato, quando alla guida c'era Letta, cattolico come lei... Sì, ma allora non c'era una ... Telecom crolla sul Ftse Mib. A rischio con mossa Iliad Per voce di Benedetto Levi, Iliad ha fatto sapere che intende crescere nella rete di punti vendita ... come evidenziato dalla maggiore quota di mercato mantenuta da Telecom Italia in questo segmento ... TRIANGLE OF SADNESS ... siamo chiari, è una nota neutra: quanti film belli e importanti hanno fatto lo stesso a partire, nomen omen, da I mostri di Dino Risi Ed è interessante a proposito rilevare en passant come tante ... Paruolo, perch pretende che il Pd si esprima con chiarezza su questo tema Non l'ha mainemmeno in passato, quando alla guida c'era Letta, cattolicolei... Sì, ma allora non c'era una ...Per voce di Benedetto Levi, Iliad hasapere che intende crescere nella rete di punti vendita ...evidenziato dalla maggiore quota di mercato mantenuta da Telecom Italia in questo segmento ...... siamo chiari, è una nota neutra: quanti film belli e importanti hannolo stesso a partire, nomen omen, da I mostri di Dino Risi Ed è interessante a proposito rilevare en passanttante ... Come ha fatto Msc a dominare i commerci mondiali Il Post Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: ecco come sta Platinette ictus: ecco come sta. A informare del malore che ha colpito martedì 14 marzo Mauro Coruzzi è stato il suo agente, che ha fatto sapere: “Martedì 14 febbraio ha avuto un ictus ischemico. Greenwashing God. Il pericolo dell’ambientalismo religioso Nel novembre 2020, il Dalai Lama ha insistito sul fatto che «Buddha sarebbe verde» e ha esortato i suoi seguaci a ridurre il loro impatto ambientale. Come ambientalista, accolgo con favore questo ... Platinette ictus: ecco come sta. A informare del malore che ha colpito martedì 14 marzo Mauro Coruzzi è stato il suo agente, che ha fatto sapere: “Martedì 14 febbraio ha avuto un ictus ischemico.Nel novembre 2020, il Dalai Lama ha insistito sul fatto che «Buddha sarebbe verde» e ha esortato i suoi seguaci a ridurre il loro impatto ambientale. Come ambientalista, accolgo con favore questo ...