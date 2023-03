“Colpito da ictus ischemico” Paura per Mauro Coruzzi | come sta ora Platinette

(Di venerdì 17 marzo 2023) Grandeper. La notizia mette in allarme fan e colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Si apprende infatti che, in arte, è statoda un. Lo rende noto il suo agente.da un, le sue condizioni di salute. La vicenda risale al 14 marzo ma solo oggi l’agente dell’artista e opinionista tv ha voluto divulgare la notizia, rendendo partecipi fan e colleghi decisamente in allarme. “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - Radio1Rai : ??#MauroCoruzzi, in arte #Platinette, colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, è stabile. Lo ha reso noto il s… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono in co… - notizienet : Mauro Coruzzi 'Platinette' colpito da ictus ischemico, è stabile - L'agente, 'soccorsi tempestivi, in corso accerta… - La_Prealpina : Mauro Coruzzi 'Platinette' colpito da ictus ischemico, è stabile -

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, "martedì 14 marzo ha avuto unischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di ...Problemi di salute per Mauro Coruzzi . L'artista, conosciuto ai più con il nome di Platinette, è statodaischemico lo scorso martedì 14 marzo. A renderlo noto con un breve comunicato stampa è l'agente dell'opinionista tv, conduttore radiofonico e televisivo, nonché cantante, attore e ...Mauro Coruzzi, in arte Platinette, "martedì 14 marzo ha avuto unischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di ...

Mauro Coruzzi 'Platinette' colpito da ictus ischemico, è stabile ... Agenzia ANSA

Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto ...Mauro Coruzzi, in arte Platinette, «martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista ...