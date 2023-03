(Di venerdì 17 marzo 2023) Nonostante pandemia e rincari sono circa 1300 le aziende che assumono per circa 988.751 giornate di

Nonostante pandemia e rincari sono circa 1300 le aziende che assumono per circa 988.751 giornate di... indispensabili per tutelare un comparto che rappresenta il cuore dell'economia locale e che garantisce migliaia di posti di. "Senza questo tipo di difese " commenta il Direttore di...... presidenteToscana nonché presidentePisa - la mancanza di capitale ... Imprese ma anche nuovi posti di'. In Toscana, su oltre 4mila imprese condotte da giovani con età fino ...

Coldiretti, il lavoro in agricoltura una realtà solida nel territorio provinciale LA NAZIONE

"È sempre più necessario - ribadisce Mario Rossi direttore regionale Coldiretti - difendere il lavoro dei nostri agricoltori consentendogli di coltivare e raccogliere tutto ciò che essi seminano. Come ...per tutelare un comparto che rappresenta il cuore dell’economia locale e che garantisce migliaia di posti di lavoro. “Senza questo tipo di difese – commenta il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero ...