Claudia Gerini è tornata con l’ex fidanzato Simon Clementi: perché si erano lasciati? Ecco cosa era successo (Di venerdì 17 marzo 2023) Claudia Gerini è nuovamente al centro del gossip: la bellissima attrice romana è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna con l’ex fidanzato Simon Clementi, lo stesso con cui nel 2021 aveva rotto. La coppia si è recata insieme alla festa di un’amica comune e, da quanto si apprende, starebbero vivendo il loro ritorno... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 marzo 2023)è nuovamente al centro del gossip: la bellissima attrice romana è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna con, lo stesso con cui nel 2021 aveva rotto. La coppia si è recata insieme alla festa di un’amica comune e, da quanto si apprende, starebbero vivendo il loro ritorno...

Claudia Gerini, a volte ritornano: l'ex fidanzato pronto a riconquistarla L'amore non manca nella vita di Claudia Gerini. E no, nulla a che vedere con partner o presunti tali: l'attrice si dedica alla famiglia, ha uno splendido rapporto con la sorella maggiore Romina e le amate figlie - Rosa e Linda - ... Claudia Gerini: riscoppia l'amore I fotografi di Diva e Donna sono riusciti a intercettarla mentre era in dolce compagnia. Al suo fianco un suo noto ex: Simon Clementi. I due si sarebbero recati insieme alla festa di un'amica e tra ...