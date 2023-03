Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng al comando, Jessie Diggins a -123 (Di venerdì 17 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI DI fondo FEMMINILE 1 Weng Tiril Udnes NOR 1796 2 Diggins Jessie USA 1673 3 NISKANEN Kerttu FIN 1592 4 BRENNAN Rosie USA 1438 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 HENNIG Katharina GER 1144 7 FAEHNDRICH Nadine SUI 1143 8 Weng Lotta Udnes NOR 1083 9 Weng Heidi NOR 1061 10 PARMAKOSKI Krista FIN 99131 GANZ Caterina ITA 505 51 COMARELLA Anna ITA 309 64 PITTIN Cristina ITA 212 65 FRANCHI Francesca ITA 192 75 MONSORNO Nicole ITA 122 78 DI CENTA Martina ITA 112 87 SANFILIPPO Federica ITA 87 111 BELLINI Martina ITA 38 Classifica Coppa DEL Mondo SPRINT SCI DI fondo FEMMINILE 1 FAEHNDRICH Nadine SUI ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)DELGENERALE SCI DIFEMMINILE 1NOR 1796 2USA 1673 3 NISKANEN Kerttu FIN 1592 4 BRENNAN Rosie USA 1438 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 HENNIG Katharina GER 1144 7 FAEHNDRICH Nadine SUI 1143 8LottaNOR 1083 9Heidi NOR 1061 10 PARMAKOSKI Krista FIN 99131 GANZ Caterina ITA 505 51 COMARELLA Anna ITA 309 64 PITTIN Cristina ITA 212 65 FRANCHI Francesca ITA 192 75 MONSORNO Nicole ITA 122 78 DI CENTA Martina ITA 112 87 SANFILIPPO Federica ITA 87 111 BELLINI Martina ITA 38DELSPRINT SCI DIFEMMINILE 1 FAEHNDRICH Nadine SUI ...

