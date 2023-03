Città Metropolitana Venezia | Concorso per 3 Collaboratori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladiha indetto unPubblico per l’assunzione 3, in categoria B3, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 1 Posto a favore dei Volontari delle Forze Armate. Vi presentiamo, con piacere, un’ottima opportunità di lavoro presso un Ente di rilevante importanza. Per partecipare alla Selezione serve titolo di studio ad indirizzo tecnico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, perfetta conoscenza dei moderni sistemi informatici e di disegno tecnico. Completeranno il Profilo spiccate doti comunicative, collaborative e organizzative. Bando diSi avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 388 del 10 febbraio 2023, prot. n. 10543 di pari data, la ...