Circola con motociclo sequestrato dal 2015: ecco la magagna (Di venerdì 17 marzo 2023) Circola con il motociclo sequestrato dal 2015. Gli ritirano la carta di Circolazione, lui denuncia falsamente lo smarrimento Circola con il motociclo sequestrato dal 2015. Un napoletano di 54 anni ha Circolato per lungo tempo con un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo in quanto privo della prevista copertura assicurativa R.C.A. dal 2015. All’epoca gli ritirarono contestualmente la carta di Circolazione ed affidamento in custodia del veicolo. Pochi giorni fa gli agenti della Stradale della Sottosezione di Fuorigrotta lo hanno controllato in tangenziale a bordo dello stesso motociclo. Lui ha esibito un nuovo documento di ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)con ildal. Gli ritirano la carta dizione, lui denuncia falsamente lo smarrimentocon ildal. Un napoletano di 54 anni hato per lungo tempo con ungià sottoposto a sequestro amministrativo in quanto privo della prevista copertura assicurativa R.C.A. dal. All’epoca gli ritirarono contestualmente la carta dizione ed affidamento in custodia del veicolo. Pochi giorni fa gli agenti della Stradale della Sottosezione di Fuorigrotta lo hanno controllato in tangenziale a bordo dello stesso. Lui ha esibito un nuovo documento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Circola con il motociclo sequestrato dal 2015. Gli ritirano la carta di circolazione, lui denuncia falsamente lo sm… - yume_it_ch : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet L'Italia deve pregare tutti i santi che quei debosciati di sx non salgano al poter… - Sabrina04925854 : RT @AntonioCat937: @Sabrina04925854 Fanno i forti con i deboli, e poi c'è tanto marciume che circola liberamente nelle nostre strade, quell… - infoitinterno : Fiera di San Giuseppe a Cosenza, tutti i divieti per chi circola con i mezzi - TRlBVNVS_PLEBIS : (e in un contesto globalizzato dove il know how circola abbastanza velocemente e l'Europa non ha più un primato tec… -