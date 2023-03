Cinque anni di squalifica per il 17enne che ha rotto il naso all’arbitro (Di venerdì 17 marzo 2023) Rovetta. Una sanzione severa: ben Cinque anni di squalifica per il 17enne che la scorsa domenica, 12 marzo, ha aggredito l’arbitro al termine della partita rompendogli il naso. Il Giudice sportivo ha ritenuto gravissimo il gesto del giovane calciatore della Colicoderviese che, vedendosi ammonito con un cartellino rosso negli ultimi minuti del match di campionato allievi regionale under 17 contro la Vertovese, ha rincorso il direttore di gara colpendolo al volto con tre pugni. Per lui, 19 anni, una corsa al pronto soccorso e una prognosi di 15 giorni per infrazione delle ossa nasali. Il ragazzo ha mostrato segni di pentimento, come si legge nel verbale del giudice sportivo, ed ha dichiarato “di aver subito compreso di aver sbagliato nel compiere violenza verso l’arbitro, col quale non ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Rovetta. Una sanzione severa: bendiper ilche la scorsa domenica, 12 marzo, ha aggredito l’arbitro al termine della partita rompendogli il. Il Giudice sportivo ha ritenuto gravissimo il gesto del giovane calciatore della Colicoderviese che, vedendosi ammonito con un cartellino rosso negli ultimi minuti del match di campionato allievi regionale under 17 contro la Vertovese, ha rincorso il direttore di gara colpendolo al volto con tre pugni. Per lui, 19, una corsa al pronto soccorso e una prognosi di 15 giorni per infrazione delle ossa nasali. Il ragazzo ha mostrato segni di pentimento, come si legge nel verbale del giudice sportivo, ed ha dichiarato “di aver subito compreso di aver sbagliato nel compiere violenza verso l’arbitro, col quale non ...

