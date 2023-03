Cina-Russia, Xi Jinping in visita da Putin dal 20 al 22 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citato dall’agenzia Xinhua. La visita è stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due leader discuteranno questioni urgenti relative al futuro delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica tra Russia e Cina” tra i due Paesi, ha detto Mosca. Le parti, è stato ancora reso noto, dovrebbero scambiare opinioni sul modo di rafforzare la cooperazione russo-cinese sulla scena internazionale. Nel quadro della visita, “verranno firmati alcuni importanti documenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xieffettuerà unadi stato indal 20 al 22su invito del presidente russo Vladimir. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citato dall’agenzia Xinhua. Laè stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due leader discuteranno questioni urgenti relative al futuro delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica tra” tra i due Paesi, ha detto Mosca. Le parti, è stato ancora reso noto, dovrebbero scambiare opinioni sul modo di rafforzare la cooperazione russo-cinese sulla scena internazionale. Nel quadro della, “verranno firmati alcuni importanti documenti ...

