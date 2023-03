Cimiteri Roma, Diaco (M5S): “Condizioni devastanti a Prima Porta, dov’è finito il senso della pietas?” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Fra bagni chiusi e al limite della decenza sanitaria, infiltrazioni d’acqua e cinghiali liberi di scorrazzare il cimitero Flaminio, alias Prima Porta, è off limits e un pericolo per i visitatori che vengono a trovare i propri cari. Da parte dell’amministrazione Gualtieri nessun rispetto per vivi e defunti, i servizi sono inesistenti, il degrado impera ovunque e le Condizioni igieniche sono inesistenti quando addirittura non devastanti. Sappiamo che purtroppo tutte le segnalazioni inviate al Comune permangono senza risposta: cosa aspetta l’assessora Alfonsi a darsi una mossa? Fra poco i cittadini Romani ci metteranno, è proprio il caso di dire, una pietra tombale sopra. Oltre che maggiore efficienza nella gestione di un servizio pubblico così fondamentale, occorre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) “Fra bagni chiusi e al limitedecenza sanitaria, infiltrazioni d’acqua e cinghiali liberi di scorrazzare il cimitero Flaminio, alias, è off limits e un pericolo per i visitatori che vengono a trovare i propri cari. Da parte dell’amministrazione Gualtieri nessun rispetto per vivi e defunti, i servizi sono inesistenti, il degrado impera ovunque e leigieniche sono inesistenti quando addirittura non. Sappiamo che purtroppo tutte le segnalazioni inviate al Comune permangono senza risposta: cosa aspetta l’assessora Alfonsi a darsi una mossa? Fra poco i cittadinini ci metteranno, è proprio il caso di dire, una pietra tombale sopra. Oltre che maggiore efficienza nella gestione di un servizio pubblico così fondamentale, occorre ...

