Cielo sereno per tutto il fine settimana

Bergamo. Cielo prevalentemente sereno per tutto il fine settimana. Ancora niente pioggia, secondo le previsioni meteo di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Temperature stabili o in aumento. Venerdì 17 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o velato ovunque.Temperature: Minime stazionarie (1/5°C), massime stazionarie (14/17°C).Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli da sud-ovest. Sabato 18 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest dal tardo pomeriggio.Temperature: Minime in lieve aumento (2/6°C), massime in lieve aumento (15/18°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest. Domenica 19 marzo 2023 Tempo Previsto: ...

