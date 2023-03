Ciclone Freddy | oltre 400 morti in Africa Australe

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del, in400 persone sono morte, in maggior parte in Malawi dove si registra anche il numero più elevato di ...

