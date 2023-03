Ciclismo | Viviani conquista l’argento alla Nations Cup

Leggi su ilfaroonline

Non delude Elia. Nella seconda tappa stagionale diCup (appuntamento disu pista in cui sono in palio punti per il ranking che stabilirà i qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) l'azzurro sale sul podio. Al Cairo il due volte medagliato olimpico è riuscito ad arrivare secondo nell'Omnium, gara vinta dal francese Thomas Boudat. Terzo il tedesco Roger Kluge. L'ennesimo ottimo risultato di Elia, che proprio nell'Omnium vinse la medaglia d'oro all'Olimpiade di Rio nel 2016 ed anche nell'ultima edizione dei Giochi, quella di Tokyo, hato uno splendido bronzo. (Fonte coni.it)(Foto Feder)