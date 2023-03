Ciclismo su pista | Nations Cup Cairo 2023 | nell’ultima giornata quinti Viviani Scartezzini nella madison

(Di venerdì 17 marzo 2023) Quattro finalidellaCup disuin Egitto al. Non ci sono gioie per l’Italia in chiusura, non arrivano podi. Quinta piazza per Eliae Michele, 28 punti per gli azzurri. A vincere è la Germania di Kluge/Reinhardt davanti all’Olanda e alla Nuova Zelanda. Non c’erano italiane al via dell’omnium al femminile vinto dalla neozelandese Ally Wollaston davanti alla transalpina Victoire Berteau e alla danese Amalie Dideriksen. Nel keirin al femminile sprint vincente della giapponese Mina Sato in 10.956 a battere Nicky Degrendele (Belgio) e Alessa-Catriona Propster (Germania). SecondaFinale B e ottava piazza finale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : VIVA VIVIANIII!!?????? Elia conquista il secondo posto nell’Omnium all’UCI Track Nations Cup di ciclismo su pista! Per… - ItaliaTeam_it : ??Tanti auguri a: ???????Dafne Bettini, ??col @7rosaWP agli Europei di pallanuoto; ??Elena Pietrini, ??mondiale e ?? eu… - LucaColucci1 : RT @ItaliaTeam_it: ??Tanti auguri a: ???????Dafne Bettini, ??col @7rosaWP agli Europei di pallanuoto; ??Elena Pietrini, ??mondiale e ?? europeo… - LucaColucci1 : RT @ItaliaTeam_it: VIVA VIVIANIII!!?????? Elia conquista il secondo posto nell’Omnium all’UCI Track Nations Cup di ciclismo su pista! Per l’az… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: ??Tanti auguri a: ???????Dafne Bettini, ??col @7rosaWP agli Europei di pallanuoto; ??Elena Pietrini, ??mondiale e ?? europeo… -

... icona nel mondo dello sport per le sue raffinate conoscenze nel mondo del calcio e del, è ... "In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in. ..."Sanremo si riconferma capitale del" spiega l'Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi - . ...prime classi della scuola Sanremo Centro Levante in una allegra 'biciclettata' lungo laciclo ...ricoverato: il giornalista tv, esperto di calcio,e musica, presente ad ogni edizione di Sanremo, è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico ...dei tanti angeli che mi hanno rimandato in

Ciclismo su pista, Nations Cup: quartetto femminile qualificato col quarto tempo, uomini eliminati OA Sport

Quattro finali nell’ultima giornata della Nations Cup di ciclismo su pista in Egitto al Cairo. Non ci sono gioie per l’Italia in chiusura, non arrivano podi. Quinta piazza per Elia Viviani e Michele ...(leggo.it) Marino Bartoletti ricoverato: il giornalista tv, esperto di calcio, ciclismo e musica ... «In foto qualcuno dei tanti angeli che mi ha rimesso in pista» Il giornalista Marino Bartoletti, ha ...