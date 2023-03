Ciclismo | Andrea Pasqualon quasi investito | “L’automobilista mi ha detto che i ciclisti sono imbecilli”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una giornata da dimenticare, alla vigilia di uno dei più importanti appuntamenti di questo inizio di stagione., corridore della Bahrain-Victorious, si stava allenando in Veneto quando un automobilista lo ha stretto verso il guardrail, rischiando dunque di investirlo. Sull’accaduto il ciclista ha voluto dire la sua in un video sui social. Le sue parole: “davvero arrabbiato di tutto ciò che sta succedendo negli ultimi anni sulle strade italiane.qui solo per preparare la mia prossima Milano-Sanremo, ma non vedo davvero l’ora di tornare in sicurezza nelle strade di Andorra o in quelle spagnole, dove esco con il sorriso e la voglia di continuare la mia passione senza rischiare la vita”. E ancora: “Quando ho raggiuntoper chiederli spiegazioni lui mi ha ...