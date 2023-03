Cibo a base di insetti? Un italiano su tre è curioso di assaggiarlo Lo studio dell’Università di Bergamo sul “novel food” che divide l’Europa

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il, si sa, è prima di tutto un fatto culturale. Non sorprende, dunque, che il via libera dell’Unione europea alla commercializzazione della farina di grillo – arrivato a inizio anno – abbia suscitato reazioni molto diverse fra loro: dalla curiosità al disgusto. Ma quanti sono gli italiani che sarebbero disposti ad acquistare e consumare cibi adi? A offrire una prima risposta sono i ricercatoridi, che hanno presentato oggi i risultati dell’indagine «Insecte consumatori». Secondo lo, condotto su un campione di 1.170 individui, unsu tre sarebbe propenso ad acquistare il cosiddetto insect. E la maggior parte di loro lo farebbe soprattutto per un motivo: la curiosità. ...