Ciao Maschio: svelati gli ospiti dell'ottava puntata (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli ospiti dell'ottava puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 18 Marzo in seconda serata su Rai1, saranno il conduttore televisivo e giornalista Alberto Matano, volto del grande successo Rai ''La Vita in Diretta'', il comico ed illusionista Raul Cremona e il cantautore ed attore Gennaro Della Volpe in arte ''Raiz'', personaggio centrale della serie 'Mare Fuori''. Alla conduzione Nunzia De Girolamo. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, la settima puntata avrà come filo conduttore il tema della trasgressione. Declinato con i tre ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà agli ospiti se oggi la trasgressione è ...

