(Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre i pochi applausi chiudono il suo intervento sul palco dellaa Rimini, Giorgiasi lascia andare a una battuta finale con La Stampa - "" - chiudendo così, accanto al segretario Maurizio Landini, una mattinata di febbrile attesa di fronte a una platea non certo amichevole per lei.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : “Ciao compagno”. Il saluto scherzoso di Meloni al congresso Cgil - bartelcewskji : Ciao, compagno #Landini, durante il suo comizio di oggi, al Congresso @cgilnazionale, la camerata #Meloni ti ha riv… - SalvatoreDeSan1 : @jemaiunagioia_9 Le auguro buona giornata,scusa ma sei una ragazza dolcissima e non voglio assolutamente disturbare… - MarzialeGallig1 : @HoaraBorselli Ciao Hoara, Buongiorno. Diciamo al 'compagno di merende' di ria-scoltare la canzone della Berti: fin… - AChatrian : RT @CIMAFoundation: Silvano Meroi è stato dirigente della Protezione civile nazionale e responsabile di PC Valle d’Aosta durante l'alluvion… -

Basta dire '!' Scegli il tuo effetto sonoro preferito! Questo altoparlante D9 - 1 supporta ...all'aperto! Standard di impermeabilità IPX6 Questo altoparlante bluetooth impermeabile è il...a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile ma appena posso risponderò'. Sono queste le ... aveva perso il papà da piccola ma si era costruita una nuova vita grazie alMassimiliano ...Ed è carico di fiducia e ottimismo: 'a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile...ma ... A maggio dell'anno scorso lei e ilMassimiliano si sono sposati promettendosi amore eterno. ...

Maltattamenti e lesioni alla sua ex, i carabinieri fermano il compagno violento: finisce in carcere CiaoComo

"Per noi il congresso finisce qui, non c'è motivo di proseguire oltre" dice un manifestante, mentre i compagni intonano "Bella ciao" e si avvicinano all'uscita. Vano l'invito del segretario Maurizio ...Alla fine aveva ragione Hegel: "Tanto peggio per i fatti se non si accordano alla teoria". Quindi, modifichiamo i fatti. Modifichiamo la realtà. Poco importa. E così Sergio Ramelli, il ragazzo di 17 a ...