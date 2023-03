Ci vogliono divisi: perché 17 marzo va rilanciato nelle coscienze (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Il 17 marzo va rilanciato nelle coscienze del popolo italiano perché le ossessioni verso la sua critica, o – nella versione più moderata – verso un suo “ripensamento sereno” hanno un solo risultato utile: finire nelle brame del pensiero dominante antinazionale. Esse non hanno altra destinazione possibile, e chi lo pensa è un illuso, un ingenuo o un complice. Il 17 marzo unisce ciò che il 25 aprile divide e sempre dividerà Il trauma è sempre il solito ed è perfino inutile ricordarlo. Anzi, facciamo così: questa volta non lo citiamo (che diciamolo, porta anche un po’ sfiga), lasciando al lettore la facile intuizione. Comunque, da quel momento in avanti, la Nazione italiana ha smesso di progredire ma anzi, solleticata da innumerevoli tentazioni “di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Il 17vadel popolo italianole ossessioni verso la sua critica, o – nella versione più moderata – verso un suo “ripensamento sereno” hanno un solo risultato utile: finirebrame del pensiero dominante antinazionale. Esse non hanno altra destinazione possibile, e chi lo pensa è un illuso, un ingenuo o un complice. Il 17unisce ciò che il 25 aprile divide e sempre dividerà Il trauma è sempre il solito ed è perfino inutile ricordarlo. Anzi, facciamo così: questa volta non lo citiamo (che diciamolo, porta anche un po’ sfiga), lasciando al lettore la facile intuizione. Comunque, da quel momento in avanti, la Nazione italiana ha smesso di progredire ma anzi, solleticata da innumerevoli tentazioni “di ...

