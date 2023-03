Christian Atsu | i funerali in Ghana per il calciatore ucciso dal terremoto in Turchia – I video

(Di venerdì 17 marzo 2023) Centinaia di persone, compreso il presidente del, si sono riunite questa mattina davanti alla State House di Accra, per dare l’ultimo saluto a. Il corpo senza vita dell’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, ex Chelsea e Newcastle, era stato trovato sotto le macerie della sua abitazione ad Antiochia, crollata per ildel 6 febbraio. Restituito alquasi un mese fa, la salma di– scrive la BBC – verrà sepolta nel suo villaggio natale nel sud-est del Paese. Tra i presenti alla cerimonia funebre nella capitale ghanese, la moglie assieme ai figli, così come i rappresenti della nazionale africana e della squadra di Antiochia., 31 anni, aveva cominciato la sua carriera nel Porto, per poi giocare a lungo in Premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StanBK1 : 1- ignace clomegah 2- Christian atsu 3- sophie Diallo 4- remy ngono @CaliendiLiqueur -

Centinaia di persone, compreso il presidente del Ghana, si sono riunite questa mattina davanti alla State House di Accra, per dare l'ultimo saluto a. Il corpo senza vita dell'attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, ex Chelsea e Newcastle, era stato trovato sotto le macerie della sua abitazione ad Antiochia, crollata per ...E un pensiero speciale andrà al mio amico. Lo avevo sentito il giorno prima del sisma, ho perso un fratello' LA GARA CON LA FIORENTINA - Sono emozionato, avrò l'opportunità di sfidare ...Commenta per primo Un'altra tragica notizia per l' Hatayspor , che dopopiange un'altra vittima del terribile sisma che ha devastato Turchia e Siria . Il club ha annunciato la morte del direttore sportivo Taner Savut . Il dirigente, 47enne, è stato trovato ...

Christian Atsu, i funerali in Ghana per il calciatore ucciso dal ... Open

Origini, età e dove gioca Mateo Retegui, il nome nuovo per l’attacco della nazionale di calcio italiana nei pensieri del C.T. Roberto Mancini.Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera. Dopo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi turchi di DHA: "I terremoti in Turchia Non so a ...