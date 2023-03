Chris Jericho: “Mi danno un po’ fastidio i cori che inneggiano a ‘Y2J’, rappresentano il passato” (Di venerdì 17 marzo 2023) Chris Jericho ha debuttato in AEW nel 2019. È uno dei membri fondatori della promotion ed è diventato il primo AEW World Champion di sempre nella compagnia di Tony Khan a Double or Nothing. Ora è a capo della Jericho Appreciation Society insieme al suo ex collega in WWE Jack Hager, Daniel Garcia, Angelo Parker, Matt Menard, Sammy Guevara, Tay Melo e Anna Jay A.S. I fan dell’AEW sono sempre stati molto rumorosi e hanno più volte intonato il suo precedente pseudonimo di “Y2J”. L’ex ROH World Champion, però, non è affatto contento di questo coro, come ha dichiarato di recente al Basic! Podcast. Le sue parole “Mi dà un po’ fastidio quando la gente canta ‘Y2J’, ci sono tante altre cose che ho fatto da allora. Non mi infastidisce in senso negativo, ma è come se si fossero fermati ad anni fa. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 marzo 2023)ha debuttato in AEW nel 2019. È uno dei membri fondatori della promotion ed è diventato il primo AEW World Champion di sempre nella compagnia di Tony Khan a Double or Nothing. Ora è a capo dellaAppreciation Society insieme al suo ex collega in WWE Jack Hager, Daniel Garcia, Angelo Parker, Matt Menard, Sammy Guevara, Tay Melo e Anna Jay A.S. I fan dell’AEW sono sempre stati molto rumorosi e hanno più volte intonato il suo precedente pseudonimo di “Y2J”. L’ex ROH World Champion, però, non è affatto contento di questo coro, come ha dichiarato di recente al Basic! Podcast. Le sue parole “Mi dà un po’quando la gente canta, ci sono tante altre cose che ho fatto da allora. Non mi infastidisce in senso negativo, ma è come se si fossero fermati ad anni fa. ...

