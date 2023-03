Chiusura agevolata liti tributarie pendenti 2023 | domande al via | modello e istruzioni

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dal 15 marzoè attivo il canale telematico per l’invio delledi definizionedellein cui è parte l’Agenzia delle Entrate. A comunicarlo l’Agenzia stessa con un comunicato stampa. Si tratta di una delle misure della tregua fiscale inserite nella Legge di bilancio. Il primo febbraio scorso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva approvato ile le, per consentire ai contribuenti di definire in manierale controversiein cui è parte l’Agenzia. Consente di versare solo quanto dovuto, senza altre sanzioni.La domanda di ...

In cosa consiste la definizione agevolata delle liti pendenti - Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della lite.

