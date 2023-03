Chiede soldi in cambio di un posto nella gendarmeria vaticana ma è soltanto una truffa. Denunciato millantatore di Frascati (Di venerdì 17 marzo 2023) La Polizia Postale ha Denunciato per il reato di sostituzione di persona e detenzione abusiva d’armi un uomo di Frascati, di 54 anni, indiziato per aver raggirato un giovane disoccupato, promettendogli un posto di lavoro e per aver gettato discredito sulla gendarmeria vaticana. L’indiziato, venuto a conoscenza delle aspirazioni del giovane disoccupato, si presentava falsamente come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e millantando rapporti privilegiati con la gendarmeria vaticana, si proponeva quale intermediario per l’assunzione del giovane nel Corpo della gendarmeria. soldi in cambio di un lavoro in Vaticano, ecco il raggiro Il giovane e il padre si convincevano a versare una somma di denaro in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) La Polizia Postale haper il reato di sostituzione di persona e detenzione abusiva d’armi un uomo di, di 54 anni, indiziato per aver raggirato un giovane disoccupato, promettendogli undi lavoro e per aver gettato discredito sulla. L’indiziato, venuto a conoscenza delle aspirazioni del giovane disoccupato, si presentava falsamente come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e millantando rapporti privilegiati con la, si proponeva quale intermediario per l’assunzione del giovane nel Corpo dellaindi un lavoro in Vaticano, ecco il raggiro Il giovane e il padre si convincevano a versare una somma di denaro in ...

