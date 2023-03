Chiara Nasti si sottopone a un rito contro il malocchio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : L'influencer si è sottoposta al cosiddetto 'rito dell'olio' che, secondo una credenza popolare napoletana, serve a… - Raguthi : La mia felicità è direttamente proporzionale dalla quantità di coca cola che ho in frigo e sono sicura sia così anche per Chiara Nasti - _ll66_ : @margheisi - ilcano22 : RT @Moussolinho: Pensate tifare una squadra dove i due top player sono l'ex di Chiara Nasti e l'ex di Wanda -

Barbara D'Urso, fuga da teatro: 'Devo scappare' Ecco cosa è successo, la dolce foto con Thiago scatena le critiche dei follower: 'Devi sempre mettere in mostra le tue borse'. La ...poche ore fa ha postato una foto insieme al suo bambino Thiago e oltre ai molti apprezzamenti, ha ricevuto anche tantissime critiche. Secondo gli hater, l' influencer avrebbe più a cuore ...... 115 Min) Un film di Alessandro Celli, con Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica, ... Trama del Film Jack Reacher - La prova decisiva : Negli anni Settanta,è una giovane terrorista ...

Chiara Nasti: «Via il malocchio». Ecco il rito magico dell'influencer leggo.it

Chiara Nasti, l’influencer partenopea, manderebbe via il malocchio con un “magico” rito che ha mostrato lei stessa sui social. Scopriamo maggiori informazioni in merito. Sembrerebbe che voglia ...Chiara Nasti non smette di far parlare di sé: l’influencer, questa volta, si è sottoposta a un rito contro il malocchio postando il filmato sui social. Tra le stories del suo profilo Instagram, ...