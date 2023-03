Chiara Nasti | rito contro il malocchio | vuole eliminare le energie negative

Leggi su diredonna

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una vecchia credenza popolare farebbe pensare che il venerdì 17 porti fortuna, circostanza che in questo 2023 appena iniziato si è verificata per due volte consecutive, sia a febbraio sia a marzo. È proprio per questo che, pensando di agire in ottica preventiva e di non avere problemi, ha deciso di sottoporsi a uncon l’obiettivo diil. Il tutto, tanto per cambiare, è stato mostrato nelle sue Instagram Stories. L’obiettivo dell’influencer è quello dida sé, ma ovviamente anche dalla sua famiglia, tutte leed è convinta che questo metodo possa funzionare. Ilprende il nome di “dell’oblio” e porta chi lo pratica a dover riempire una ciotola ...