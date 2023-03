Chiara Ferragni, sconcertante: il video in aeroporto, come la sorprendono | Guarda (Di venerdì 17 marzo 2023) Chiara Ferragni in fila per un volo EasyJet, una compagnia low cost. L'imprenditrice digitale è stata fotografata mentre stava per imbarcarsi in direzione Marrakech, dove ora si trova insieme al suo team di lavoro. Il video - che ritrae la Ferragni a Milano Malpensa - è stato condiviso da un fan su TikTok e ha raggiunto in pochi minuti tantissimi like, totalizzando più di 500mila visualizzazioni. "Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost", si legge nella didascalia del filmato. Il senso del video, tuttavia, non è stato apprezzato dalla stessa Ferragni che ha replicato a tono mettendo a tacere tutte le critiche. Poiché il filmato ha ripreso l'imprenditrice digitale di spalle e da una prospettiva lontana, in molti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)in fila per un volo EasyJet, una compagnia low cost. L'imprenditrice digitale è stata fotografata mentre stava per imbarcarsi in direzione Marrakech, dove ora si trova insieme al suo team di lavoro. Il- che ritrae laa Milano Malpensa - è stato condiviso da un fan su TikTok e ha raggiunto in pochi minuti tantissimi like, totalizzando più di 500mila visualizzazioni. "Quando anchevola con le compagnie low cost", si legge nella didascalia del filmato. Il senso del, tuttavia, non è stato apprezzato dalla stessache ha replicato a tono mettendo a tacere tutte le critiche. Poiché il filmato ha ripreso l'imprenditrice digitale di spalle e da una prospettiva lontana, in molti hanno ...

