Chiara Ferragni pubblica una foto, ma è polemica: utenti furiosi (Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi tv. Hanno suscitato parecchio clamore le ultime foto di Chiara Ferragni su Instagram. La fashion blogger, influencer e imprenditrice ha indossato il primo bikini dell’anno. La giovane ha approfittato del soggiorno marocchino per sfoggiare il suo lato B. Lo scatto però non ha convinto proprio tutti: alcuni utenti si sono infuriati per un particolare. leggi anche: Chiara Ferragni lancia una nuova moda: lo scatto sui social fa discutere leggi anche: Chiara Ferragni con la croce al collo: scoppia la polemica social Chiara Ferragni è volata a Marrakech, insieme al suo staff per un soggiorno alternativo, immerso nella natura del Marocco. L’imprenditrice ha scelto il ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi tv. Hanno suscitato parecchio clamore le ultimedisu Instagram. La fashion blogger, influencer e imprenditrice ha indossato il primo bikini dell’anno. La giovane ha approfittato del soggiorno marocchino per sfoggiare il suo lato B. Lo scatto però non ha convinto proprio tutti: alcunisi sono infuriati per un particolare. leggi anche:lancia una nuova moda: lo scatto sui social fa discutere leggi anche:con la croce al collo: scoppia lasocialè volata a Marrakech, insieme al suo staff per un soggiorno alternativo, immerso nella natura del Marocco. L’imprenditrice ha scelto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - e_cavagna : Chiara Ferragni, Striscia rivela tutto: '12 violazioni a Sanremo' - - vincenzo_tolve : - selionthemix : RT @opificioprugna: Chiara Ferragni in giro per Milano in mutande. Anche lei deve aver investito in azioni Credit Suisse. ( Antonio Sacco… -