Chiara Ferragni mostra il lato b, ricoperta di insulti sui social: “Ipocrita, sei finta dentro e fuori” (Di venerdì 17 marzo 2023) Chiara Ferragni mostra il lato b, ricoperta di insulti sui social: “Ipocrita” In vacanza in Marocco con amici e colleghi, ma senza Fedez, Chiara Ferragni è stata attaccata sui social per via di una foto in costume in cui mostra il suo lato b. “Primo bagno della stagione” ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram postando una foto che la ritrae mentre fa il suo ingresso nella piscina dell’hotel dove soggiorna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) A far infuriare i social, però, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023)ilb,disui: “” In vacanza in Marocco con amici e colleghi, ma senza Fedez,è stata attaccata suiper via di una foto in costume in cuiil suob. “Primo bagno della stagione” ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram postando una foto che la ritrae mentre fa il suo ingresso nella piscina dell’hotel dove soggiorna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) A far infuriare i, però, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - e_cavagna : Chiara Ferragni, Striscia rivela tutto: '12 violazioni a Sanremo' - - vincenzo_tolve : - selionthemix : RT @opificioprugna: Chiara Ferragni in giro per Milano in mutande. Anche lei deve aver investito in azioni Credit Suisse. ( Antonio Sacco… -