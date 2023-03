Chiara Ferragni in bikini, il lato B infiamma il Marocco. Scoppia la polemica: «È cresciuto all’improvviso?» (Di venerdì 17 marzo 2023) Chiara Ferragni ha indossato il primo bikini dell’anno. L’imprenditrice digitale ha approfittato del soggiorno marocchino per sfoggiare il lato B (il primo della stagione): Chiara è volata a Marrakech, insieme alla sua crew di lavoro per una vacanza alternativa, immersa nella natura del Marocco. La piscina privata dell’iconico hotel di lusso in cui il team sta alloggiando ha dato l’opportunità alla Ferragni di condividere sui social uno scatto che ha infiammato i commenti. Il lato B, infatti, ha scatenato una serie di commenti tra chi accusa la moglie di Fedez di modificare le sue foto per far risaltare forme «in realtà inesistenti», come scrivono gli hater sotto nei commenti. Chiara Ferragni, il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 marzo 2023)ha indossato il primodell’anno. L’imprenditrice digitale ha approfittato del soggiorno marocchino per sfoggiare ilB (il primo della stagione):è volata a Marrakech, insieme alla sua crew di lavoro per una vacanza alternativa, immersa nella natura del. La piscina privata dell’iconico hotel di lusso in cui il team sta alloggiando ha dato l’opportunità alladi condividere sui social uno scatto che hato i commenti. IlB, infatti, ha scatenato una serie di commenti tra chi accusa la moglie di Fedez di modificare le sue foto per far risaltare forme «in realtà inesistenti», come scrivono gli hater sotto nei commenti., il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - Marti13top : RT @AlbertoPots: Secondo me non c’è nessun sotterfugio nell’affare Instagram-Sanremo, è semplicemente la prima idea che verrebbe a qualsias… - stra_mae : - MarkFufflePuff : @ItsPlutone AHAHAHAHAHAHAHAHAHAH POV l'hacker che ti osserva mentre bevi il caffè della Chiara Ferragni -