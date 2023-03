Chi si smarca meglio in Serie A?

Leggi su ultimouomo

Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un contributo di Antonio Gagliardi fondamentale per capire come sta cambiando il calcio. «Per anni all'interno del gioco di posizione abbiamo chiesto ai nostri trequartisti di occupare un determinato spazio e di galleggiare in quella zona, aspettando il pallone: "È la palla che arriva a te e non il contrario. Stai fermo!"». Ma quel tipo di calcio non è più efficace come lo era prima, contro sistemi di pressing più aggressivi in cui difensori e centrocampisti spezzano volentieri la linea difensiva, deve essere la "relazione" con compagni, palla e avversari a indicare le zone dove andare a giocare e le scelte da eseguire. Se però ai giocatori non si chiede più di ...