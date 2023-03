Chi sarà il terzo finalista del GF Vip 7? I sondaggi (Di venerdì 17 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà il terzo finalista dell’edizione di quest’anno. In nomination ci sono quattro concorrenti: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. La concorrente più votata sarà la terza finalista del GF Vip 7, raggiungendo così Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. La meno votata, invece, sarà eliminata definitivamente dal gioco. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 7: i risultati dei sondaggi sul televoto di lunedì 20 marzo I sondaggi del televoto della puntata di lunedì 20 marzo del GF Vip 7 vedono in testa Nikita Pelizon. L’ex concorrente di Pechino Express è in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Parliamo di. Il televoto della puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà ildell’edizione di quest’anno. In nomination ci sono quattro concorrenti: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. La concorrente più votatala terzadel GF Vip 7, raggiungendo così Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. La meno votata, invece,eliminata definitivamente dal gioco. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 7: i risultati deisul televoto di lunedì 20 marzo Idel televoto della puntata di lunedì 20 marzo del GF Vip 7 vedono in testa Nikita Pelizon. L’ex concorrente di Pechino Express è in ...

