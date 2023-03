Chi è il secondo finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto (Di venerdì 17 marzo 2023) Il televoto della puntata di ieri sera, giovedì 16 marzo, del Grande Fratello Vip 7 ha eletto il secondo finalista di quest’anno. Chi tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Luca Onestini ha raggiunto Oriana in finale? Ecco il nome del nuovo finalista e le percentuali di voto. secondo finalista del Grande Fratello Vip 7: ecco chi è Micol Incorvaia è la seconda finalista del GF Vip 7. La sorella dell’ex vippona Clizia è riuscita nell’impresa di centrare la finale nonostante al televoto ci fossero due grandi concorrenti come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Un risultato a sorpresa, visto che in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildella puntata di ieri sera, giovedì 16 marzo, delVip 7 ha eletto ildi quest’anno. Chi tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Luca Onestini ha raggiunto Oriana in finale? Ecco il nome del nuovoe ledi voto.delVip 7: ecco chi è Micol Incorvaia è la secondadel GF Vip 7. La sorella dell’ex vippona Clizia è riuscita nell’impresa di centrare la finale nonostante alci fossero due grandi concorrenti come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Un risultato a sorpresa, visto che in ...

