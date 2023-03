Chi affronterà Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells e quando si gioca? I precedenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Di nuovo cemento, di nuovo Stati Uniti. Dopo oltre sei mesi, il tennis internazionale torna a vivere lo scontro generazionale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, questa volta in semifinale del Masters1000 di Indian Wells. I due stanno vivendo un torneo degno della loro fama, superando nell’ultimo turno due brutti clienti come il vincitore uscente Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime. Per i due sarà il quinto scontro nel circuito maggiore, il sesto in assoluto se si comprende il match del 2019 alle qualificazioni di Alicante che vide l’iberico imporsi in tre set. Prendiamo in esame però solo gli scontri ‘tra i grandi’ ed il bilancio è in perfetta parità. Con le loro partite arrivate solo in grandi occasioni. La prima partita risale al torneo di Parigi-Bercy 2021; l’azzurro arrivava da un tour de force ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Di nuovo cemento, di nuovo Stati Uniti. Dopo oltre sei mesi, il tennis internazionale torna a vivere lo scontro generazionale trae Carlos Alcaraz, questa volta indel Masters1000 di. I due stanno vivendo un torneo degno della loro fama, superando nell’ultimo turno due brutti clienti come il vincitore uscente Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime. Per i due sarà il quinto scontro nel circuito maggiore, il sesto in assoluto se si comprende il match del 2019 alle qualificazioni di Alicante che vide l’iberico imporsi in tre set. Prendiamo in esame però solo gli scontri ‘tra i grandi’ ed il bilancio è in perfetta parità. Con le loro partite arrivate solo in grandi occasioni. La prima partita risale al torneo di Parigi-Bercy 2021; l’azzurro arrivava da un tour de force ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Chi affronterà Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells e quando si gioca? I precedenti - - rizalmln : RT @theMilanZone_: ??Chi affronterà il #Milan ai quarti? - odiosuning2 : RT @MaStep92__: Per fortuna ad alzare il livello ci pensa la sua squadra che ha superato brillantemente il girone di Champions e si apprest… - _ilboris : RT @MaStep92__: Per fortuna ad alzare il livello ci pensa la sua squadra che ha superato brillantemente il girone di Champions e si apprest… - Leviack88____ : RT @MaStep92__: Per fortuna ad alzare il livello ci pensa la sua squadra che ha superato brillantemente il girone di Champions e si apprest… -