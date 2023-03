Chelsea, due big inglesi si contendono un trequartista (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Liverpool e il Newcastle sono entrambe interessate a Mason Mount, trequartista inglese del Chelsea. Il contratto del giocatore scade nell'estate... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Liverpool e il Newcastle sono entrambe interessate a Mason Mount,inglese del. Il contratto del giocatore scade nell'estate...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - smokingbianco22 : Spero solo due squadre per sperare di andare avanti e uscirne mentalmente sani: Chelsea e Benfica #UCLdraw - antoniodevinc1 : @Marcottocinque @Alex_Piace Va be ma a quel livello è ancora un po' difficile, quel Chelsea c'aveva una squadra di… - baldodangelo88 : @FrancescaCphoto Chelsea, Milan,benfica,Napoli, Real in ordine - le altre due spero in finale - Grande__Jack80 : @fra__nce__sco Chelsea e Milan le due opzioni migliori per voi. Gli inglesi quest'anno davvero poca roba. -