Checco Zalone: "Quella volta che ho invitato la Meloni a pranzo" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il comico ha parlato in una lunga intervista Checco Zalone si racconta. Ad Aldo Cazzullo, sulle pagine di Corriere della Sera il comico ha parlato a tutto a tondo. "Si può dire tutto; anche troppo. Si dà voce a chi non lo merita. Ognuno è libero di sparare le sue nullate, di ferire, di offendere, senza conseguenze. Il male del secolo è il narcisismo. E il nostro specchio di Narciso è il telefonino. Sto cominciando a pensare a un film, e il tema sarà questo: il narcisismo di massa". L'attore pugliese è impernato per ora con lo spettacolo teatrale Amore + Iva. Tra i temi toccati anche quello politico, con il primo voto espresso a favore di Berlusconi. "Berlusconi secco. Perse. Poi non mi ricordo: ho rimosso. Di sicuro ho votato Renzi, e ha perso pure lui. L'ultima volta ho votato Pd, e ha straperso". Poi parla di un incontro con ...

