Checco Zalone | «A Napoli ho chiesto scusa al pubblico | seguivano il Napoli sui telefonini e io disturbavo»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sul Corriere della Sera, due pagine di intervista di Aldo Cazzullo a. Ne riprendiamo un breve estratto. Fa teatro: 55 spettacoli in giro per l’Italia, tutti esauriti. Che Italia ha visto? «Un Paese senza pazienza. Non vuole più racconti ma sintesi. I ragazzi non guardano più la partita; preferiscono gli highlights». Nella sua ultima intervista, tre anni e mezzo fa al Corriere, lei si ribellò al politicamente corretto: «Qui non si può dire più nulla…». «Oggi il problema è quello opposto: qui si può dire tutto; anche troppo. Si dà voce a chi non lo merita. Ognuno è libero di sparare le sue nullate, di ferire, di offendere, senza conseguenze. Il male del secolo è il narcisismo. E il nostro specchio di Narciso è il telefonino. Sto cominciando a pensare a un film, e il tema sarà questo: il narcisismo di massa». Chi c’è in prima fila? «La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarikaSurace : Se fa ridere così tanto un'intervista, pensate cosa devono essere gli spettacoli - BassoFbasso : Checco Zalone: «Ho cucinato per Giorgia Meloni, ma ho votato Pd. Mia moglie Mariangela? L’ho conquistata con una sc… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Ho invitato a pranzo Meloni. Le ho chiesto se avesse intolleranze oltre a quelle che già conoscevam… - Gazzettino : Checco Zalone: «Con Giorgia Meloni mi scambiavo whatsapp, ma ho votato Renzi. Crisi d'ansia? Una volta fui salvato… - sento_levoci : Ovviamente ogni singola cosa che dice è perfetta. -

e la moglie, come l'ha conquistata La vita privata di. L'attore ha confidato nell'intervista come ha conosciuto la moglie Mariangela. Dice che era una cantante e che conduceva ...Secondo Luca Medici, in arte, il male del secolo "è il narcisismo. Oggi si può dire tutto, anche troppo. Si dà voce a chi non lo merita". Nell'intervista che rilascia oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ...Su TikTok, la consigliera comunale aveva infatti contestatoper la sua " orribile satira ai danni delle persone trans " e il solito odiatore da tastiera non aveva fatto mancare la ...

Checco Zalone: «Ho cucinato per Giorgia Meloni, ma ho votato Pd. Mia moglie Mariangela L'ho conquistata con una ... Corriere della Sera

Secondo Luca Medici, in arte Checco Zalone, il problema di oggi non è che “non si può dire più nulla”, anzi è l’ opposto: “Si può dire tutto; anche troppo. Si dà voce a chi non lo merita. Ognuno è ...«Il problema non è che non si può dire nulla ma che si può dire tutto». Va controcorrente Checco Zalone. Non si lamenta del politicamente corretto nell'intervista ad Aldo Cazzullo ma si sofferma ...