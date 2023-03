Che trappolone per SIAE: Meta cavalca lo sdegno e leva anche la musica non italiana da FB e IG (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Facebook e Instagram non sono scomparsi solo i brani del catalogo SIAE ma praticamente tutta la musica che conta, anche quella internazionale che è fuori dal perimetro del mancato accordo. Svista, semplificazione o strategia per costringere SIAE ad accettare le condizioni di Meta?... Leggi su dday (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Facebook e Instagram non sono scomparsi solo i brani del catalogoma praticamente tutta lache conta,quella internazionale che è fuori dal perimetro del mancato accordo. Svista, semplificazione o strategia per costringeread accettare le condizioni di?...

