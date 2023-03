Che Dio ci Aiuti 8 svelerà il nome di Azzurra da suora, la conferma da Francesca Chillemi (Di venerdì 17 marzo 2023) Che Dio ci Aiuti 8 svelerà il nome di Azzurra da suora. Lo conferma Francesca Chillemi in una recente intervista con Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo personaggio, protagonista assoluta della settima stagione dopo l’uscita di scena di Suor Angela, ha preso i voti nell’ultima puntata. Azzurra indossa il velo ed è proprio la sua mentore a segnare quel definitivo passaggio di testimone in una scena simbolica. Non sappiamo ancora se Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni dell’iconica Suor Angela, ma fatto sta che l’attrice ama molto il suo personaggio, quindi non lo escludiamo. “Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe”, ha dichiarato la Chillemi a Sorrisi. “L’evoluzione del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Che Dio ciildida. Loin una recente intervista con Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo personaggio, protagonista assoluta della settima stagione dopo l’uscita di scena di Suor Angela, ha preso i voti nell’ultima puntata.indossa il velo ed è proprio la sua mentore a segnare quel definitivo passaggio di testimone in una scena simbolica. Non sappiamo ancora se Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni dell’iconica Suor Angela, ma fatto sta che l’attrice ama molto il suo personaggio, quindi non lo escludiamo. “Da ora in poidovrà camminare sulle proprie gambe”, ha dichiarato laa Sorrisi. “L’evoluzione del ...

