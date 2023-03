“Che Dio ci aiuti 7”, addio alla vecchia Azzurra. Anche grazie a Suor Angela (Di venerdì 17 marzo 2023) Che Dio ci aiuti 7 è giunto a conclusione e il cerchio si chiude con la consacrazione di Azzurra (Francesca Chillemi) che finalmente diventa Suora. E per questo momento così delicato e importante avrà accanto a sé la persona più importante della sua vita, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) appositamente tornata per lei, assieme a Suor Costanza (Valeria Tedeschi). Che Dio ci aiuti 7, finale col botto Che Dio ci aiuti 7 è dunque finito e tutti i tasselli del mosaico hanno trovato il loro posto. Niente è rimasto rispetto a com’era cominciato, tranne il fatto che la serie è sempre seguitissima e ha incantato davanti al piccolo schermo 4.254.000 spettatori pari al 22.7%, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della serata, lasciando al secondo ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 marzo 2023) Che Dio ci7 è giunto a conclusione e il cerchio si chiude con la consacrazione di(Francesca Chillemi) che finalmente diventaa. E per questo momento così delicato e importante avrà accanto a sé la persona più importante della sua vita,(Elena Sofia Ricci) appositamente tornata per lei, assieme aCostanza (Valeria Tedeschi). Che Dio ci7, finale col botto Che Dio ci7 è dunque finito e tutti i tasselli del mosaico hanno trovato il loro posto. Niente è rimasto rispetto a com’era cominciato, tranne il fatto che la serie è sempre seguitissima e ha incantato davanti al piccolo schermo 4.254.000 spettatori pari al 22.7%, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della serata, lasciando al secondo ...

