"Che ca**o fate?" La corsa disperata di Nardella per fermare gli ambientalisti (Di venerdì 17 marzo 2023) Un gesto tanto stupido quanto ignobile. Un'offesa a una città amata in tutto il mondo. Un gruppo di ecoterroristi che potrebbe diventare pericoloso. Un'ora fa, due ambientalisti hanno imbrattato con della vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze. Il sindaco Dario Nardella, che in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario, li ha bloccati di persona. Con un placcaggio degno di un campione di football americano. "Che ca**o fai?" ha apostrofato l'esponente del Partito Democratico. Dopo che i due sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, sono scattate le operazioni di pulizia. Nardella si è travestito da Salvini e ha indossato i panni dell'operaio. Straccio alla mano, il primo cittadino ha personalmente ripulito il rivestimento in pietre. Dopo essere salito sul ponteggio, si è munito ...

