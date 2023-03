Charles Leclerc è stufo delle voci | “Non ho mai chiesto rassicurazioni a Elkann”

(Di venerdì 17 marzo 2023) I giorni che hanno accompagnato la Ferrari al secondo appuntamento stagionale, in programma in questo weekend sul veloce tracciato cittadino di Jeddah, sono stati alquanto turbolenti. Non solo per quello che è accaduto nella gara inaugurale in Bahrain dello scorso 5 marzo, dove è giunto a traguardo solamente la SF-23 di Carlos Sainz mentreha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi legati all’affidabilità, ma anche per il chiacchiericcio generatosi sui presunti malesseri presenti a Maranello. Tra i quali sarebbero figurati quelli diche, come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione cartacea di sabato scorso, avrebbeun incontro al presidente Johnper avere un quadro più chiaro della situazione. Un rumors che però è stato seccamente smentito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Ferrari, penalità di dieci posizioni in griglia per Charles #Leclerc: cambiata la centralina della power unit+++ #F1 - MozetRuby48 : RT @automotorinews: ??? #F1, prima sessione di prove libere a Gedda: Max #Verstappen precede #Perez e #Alonso. 4° #Stroll, poi #Russell Seg… - ZzuCicciu : RT @Roberta07love: #OnThisDay il 17 marzo 2019, all'età di 21 anni e 152 giorni, @Charles_Leclerc diventava il secondo pilota più giovane… - FranciucEmma : @FRAXCHARLES @Charles_Leclerc @arthur_leclerc7 Amo abbiamo avuto la stessa idea. Jela stanno a tirà - OhioRizzler : @matteomarrali2 @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Hanno fatto un programma a motore scarico e incent… -

sarà l'unico pilota a incorrere in penalità (10 posizioni da scontare in griglia di partenza) per sostituzione della centralina e utilizzo della terza nell'arco della stagione. A ...La scuderia del cavallino ha infatti avuto un inizio in salita, non andando oltre il quarto posto con Carlos Sainz a cui si è aggiunto il ritiro della SF - 23 diper problemi legati ...Sergio Pérez e Max Verstappen in Ferrari,e Carlos Sainz in Mercedes. No, non è fantascienza, ma l'accoppiamento fatto dagli organizzatori del GP di Jeddah per controllare il sistema di cronometraggio sui maxischermi del ...

Ferrari, Leclerc: "Scambio con Hamilton Forse vogliono destabilizzarci, io resto qui" Sky Sport

Non solo per quello che è accaduto nella gara inaugurale in Bahrain dello scorso 5 marzo, dove è giunto a traguardo solamente la SF-23 di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc ha dovuto alzare bandiera ...A Jeddah è attesa la risposta della Ferrari, in trasformazione in questo avvio di mondiale di Formula 1; al termine della prima sessione di libere, Sainz ha chiuso con il 7° tempo, 11° invece Charles ...