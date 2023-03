(Di venerdì 17 marzo 2023)nelle sue ultime storieha postato una frase alquanto criptica e i suoi numerosi follower si sono subito chiesti se non fosse riferita a qualcuno in particolare. La figlia di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chanel Totti alla festa della sorella Isabel: i mini occhiali rosa sono a tema col party - Cosmopolitan_IT : Se i pantaloni di pelle di Chanel Totti sono rock - beatandlove : @nomfup Bisognerebbe intanto sentire due voci autorevoli sulla questione: massimo carminati e chanel totti - 361_magazine : Isabel oggi compie 7 anni e non sono mancate le dediche social di mamma e papà e della sorella Chanel… - romaforever_it : Chanel Totti cuore giallorosso: ecco dove ha visto la Roma e come ha esultato -

In primis l'affidamento congiunto dei tre figli, che mai hanno messo in discussione Ilary e, e con chi vivranno i tre ragazzi, che hanno tra i 17 e i 7 anni. Cristian,e Isabel ora fanno ......conduttrice e di Francescoche ha compiuto sette anni. Un festeggiamento da favola, quello organizzato dalla showgirl, al quale hanno preso parte anche i figli più grandi, Cristian ePresenti al party anche i figli più grandi, Cristian e. Assente, ovviamente,. Una storia consolidata nel corso di quest'ultimo anno, tra weekend sulla neve e viaggi in quel di Bangkok e ...

Chanel Totti: «Capìto una volta sola, sta a te cogliere la chance». Il mistero del messaggio su Instagram leggo.it

Ilary Blasi ha organizzato una festa a tema bambole per la piccola Isabel Totti che ha compiuto 7 anni, domenica 12 marzo al romano casale di campagna “Maison Fioranello”, un ...La compagna di Totti, Noemi Bocchi, ha deciso di affrontare l'intervento dopo la diagnosi di diastasi addominale. Udienza rinviata per la separazione dell'ex capitano della Roma da Ilary Blasi ...