(Di venerdì 17 marzo 2023)nelle sue ultime storieha postato una frase alquanto criptica e i suoi numerosi follower si sono subito chiesti se non fosse riferita a qualcuno in particolare. La figlia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Chanel Totti: «Capito una volta sola, sta a te cogliere la chance». Il mistero del messaggio su Instagram - DonnaGlamour : Chanel Totti, il misterioso messaggio su Instagram: a chi è rivolto? - infoitcultura : Chanel Totti alla festa della sorella Isabel: i mini occhiali rosa sono a tema col party - Cosmopolitan_IT : Se i pantaloni di pelle di Chanel Totti sono rock - beatandlove : @nomfup Bisognerebbe intanto sentire due voci autorevoli sulla questione: massimo carminati e chanel totti -

nelle sue ultime storie Instagram ha postato una frase alquanto criptica e i suoi numerosi follower si sono subito chiesti se non fosse riferita a qualcuno in particolare. La figlia di ..., 16 anni, è molto attiva sui social, e nelle scorse ha postato una frase particolare: a chi sarà rivolta Nelle ultime ore, sempre molto attiva sui social, ha postato una ...In primis l'affidamento congiunto dei tre figli, che mai hanno messo in discussione Ilary e, e con chi vivranno i tre ragazzi, che hanno tra i 17 e i 7 anni. Cristian,e Isabel ora fanno ...

Chanel Totti: «Capito una volta sola, sta a te cogliere la chance». Il mistero del messaggio su Instagram ilmattino.it

Chanel Totti nelle sue ultime storie Instagram ha postato una frase alquanto criptica e i suoi numerosi follower si sono subito chiesti se non fosse riferita a qualcuno in particolare. La figlia di ...La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, continua a far parlare di sé sui social. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan non sono state le sue foto seducenti o i suoi presunti ...