Champions: Zanetti,con il Benfica saranno due partite complicate (Di venerdì 17 marzo 2023) "E' sempre bello essere qui, vuol dire che le cose vanno bene. Quanto all'esito del sorteggio, il Benfica è una squadra che sta dimostrando di essere all'altezza di questa competizione e di sicuro ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "E' sempre bello essere qui, vuol dire che le cose vanno bene. Quanto all'esito del sorteggio, ilè una squadra che sta dimostrando di essere all'altezza di questa competizione e di sicuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Champions: Zanetti,con il Benfica saranno due partite complicate. 'Spero Inter sia all'altezza. Perdita Otamendi pe… - AnsaLombardia : Champions: Zanetti,con il Benfica saranno due partite complicate. 'Spero Inter sia all'altezza. Perdita Otamendi pe… - sportli26181512 : Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme': Zanetti: 'Un sollievo non avere… - Gazzetta_it : Inter con il Benfica, Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme' #UCL - persemprecalcio : ??? Javier #Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport a margine del #sorteggio di… -