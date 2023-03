Champions, Spalletti: Solo chi non sa parla di buon sorteggio. I rossoneri sono la storia, secondi solo al Real (Di venerdì 17 marzo 2023) “Avrei preferito non incontrare le italiane, solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che Psg e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sul sorteggio di Champions League che ha abbinato i partenopei ai rossoneri. ” Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale per Inter, Milan e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) “Avrei preferito non incontrare le italiane,gli incompetentino di un. Il Milan è laLeague eMaldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che Psg e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi”. Così Luciano, allenatore del Napoli, suldiLeague che ha abbinato i partenopei ai. ” Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale per Inter, Milan e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - sportface2016 : +++#MilanNapoli nei quarti di #ChampionsLeague, #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio per no… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella storia della Champions League 4 allenatori italiani ???? si sono qualificati ai quarti d… - salamalekumismo : Spalletti : “in champions conta DNA Milan favorito” Napoletani : ??????????????. Pioli : “Napoli più forte in campionato… - PasqualeV989 : @VincenzoFusco69 In vista della Champions, spalletti farà almeno un paio di cambi secondo te? Oppure si continuerà… -