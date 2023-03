Champions: Spalletti, 'buon sorteggio? Parole da incompetenti' (Di venerdì 17 marzo 2023) "Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque'. Non è stato per noi un buon ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Solo gliparlano di un. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è laLeague e solo Maldini ne ha vinte cinque'. Non è stato per noi un...

Champions: Spalletti, 'buon sorteggio Parole da incompetenti' Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque'. Non è stato per noi un buon sorteggio". Luciano Spalletti commenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss quanto è venuto fuori dall'urna ... Spalletti: 'Avrei preferito evitare italiane. Il Milan ha più esperienza di noi' ...pallone Luciano Spalletti lo butta nel campo del Milan, come è giusto fare ora. che tutti pensano ad un Napoli favorito - classifica alla mano - nel derby italiano che varrà la semifinale Champions: "... Napoli, Spalletti: "Avrei evitato il derby, il Milan è la Champions League" 'Avrei preferito non incontrare italiane, il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte 5'. Parla così Luciano Spalletti che commenta il sorteggio del Napoli nei quarti di Champions contro i rossoneri di Stefano Pioli. Un derby che l'allenatore azzurro avrebbe voluto evitare: 'Conosciamo bene il Milan, hanno ...