Champions | Napoli come Porto nel 2004?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - Raffaele_NA : Finale Champions League Napoli vs Real Madrid 1-1 Rigori e vinciamo la Champions League e campionato e chiudo con i… - valterdemaggio : ??CHAMPIONS LEAGUE?? Svelate le date dei match di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napo… -

Roma, 17 mar -League , tre su tre. Milan , Inter e- in rigoroso di qualificazione - con un salto in avanti ci riportano indietro al 2006. Erano diciassette anni infatti che il nostro Paese non si ...SOCIAL CALCIO - Alle 12.00 sono andati in scena a Nyon i sorteggi dei quarti di finale diLeague. Ci sarà il derby italiano trae Milan Alle 12.00 di oggi sono andati in scena a Nyon i sorteggi dei quarti di finale diLeague. Le urne hanno decretato che ci sarà .....Ma intanto un club italiano sarà sicuramente in semifinale diLeague . Questo quanto deciso dai sorteggi effettuati nella tarda mattinata di oggi (17 marzo) a Nyon. Saranno Milan e...

La fortuna del Napoli è che prima delle partite di Champions contro il Milan non avrà grande stress in campionato, mentre sono convinto che i rossoneri dovranno lottare fino all'ultima giornata per ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, commenta così il sorteggio di Champions League che vedrà gli azzurri impegnati nei quarti di finale contro il Milan. “Avrei preferito non incontrare una italiana ...