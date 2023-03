Champions, Milan-Napoli: ecco quando saranno messi in vendita i biglietti (Di venerdì 17 marzo 2023) biglietti Milan-Napoli: scopri quando potrai acquistarli per la partita dei quarti di finale di Champions League! La Champions League riserva sempre grandi emozioni, ma quest’anno si prospetta un’edizione davvero unica per i tifosi italiani, con il Milan e il Napoli che si affronteranno nei quarti di finale. Un derby italiano che non si era mai visto prima sul palcoscenico europeo! Le due squadre si sfideranno ben tre volte in meno di venti giorni, con la prima partita che si terrà il 2 aprile al “Maradona” per la Serie A, seguita dalla partita di Champions League al San Siro il 12 aprile e dal match di ritorno il 18 aprile a Napoli. ecco l’occasione per assistere dal vivo a una partita memorabile! Se ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023): scopripotrai acquistarli per la partita dei quarti di finale diLeague! LaLeague riserva sempre grandi emozioni, ma quest’anno si prospetta un’edizione davvero unica per i tifosi italiani, con ile ilche si affronteranno nei quarti di finale. Un derby italiano che non si era mai visto prima sul palcoscenico europeo! Le due squadre si sfideranno ben tre volte in meno di venti giorni, con la prima partita che si terrà il 2 aprile al “Maradona” per la Serie A, seguita dalla partita diLeague al San Siro il 12 aprile e dal match di ritorno il 18 aprile al’occasione per assistere dal vivo a una partita memorabile! Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - AntoVitiello : ??? Sarà #Milan vs #Napoli ai quarti di finale di Champions League #UCLdraw #ChampiosLeague - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - sportli26181512 : Verso i quarti di Champions: qual è la squadra che vale di più? La Premier League doppia Milan, Inter e Napoli: Le… - PieroSrr : RT @ZZiliani: + + + + + ULTIMORA + + + + + #Salvini annuncia: 'In #Champions sarò a San Siro a tifare #Milan': sospese le scommesse sull… -