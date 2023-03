Champions, Milan-Napoli e Inter-Benfica ai quarti (poi possibile nuovo derby) (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’italiana approderà sicuramente in semifinale. Real Madrid contro il Chelsea, il Manchester City sfiderà il Bayern Monaco Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’italiana approderà sicuramente in semifinale. Real Madrid contro il Chelsea, il Manchester City sfiderà il Bayern Monaco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - GiaPettinelli : Champions League: nei quarti Milan-Napoli e Benfica-Inter - Calcio - ANSA - themoon_Lilo : Milan Napoli sarà la vera sfida di calcio spettacolo di questi quarti di champions. Altro che City Bayern, i nostri… -