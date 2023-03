Champions League, sorteggio quarti: Milan-Napoli, Benfica-Inter (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - Il Napoli affronta il Milan, l'Inter sfida il Benfica. È l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Questi gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon: Real Madrid-Chelsea; Benfica-Inter; Manchester City-Bayern Monaco e il derby italiano Milan-Napoli. La vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale la vincente di Inter-Benfica: non potrà esserci quindi una finale tutta italiana. La vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà invece con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco. Il sorteggio Uefa assicura una sfida tutta italiana nei quarti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - Ilaffronta il, l'sfida il. È l'esito deldeidi finale di. Questi gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon: Real Madrid-Chelsea;; Manchester City-Bayern Monaco e il derby italiano. La vincente diaffronterà in semifinale la vincente di: non potrà esserci quindi una finale tutta italiana. La vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà invece con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco. IlUefa assicura una sfida tutta italiana neidi ...

